Киев потребовал от России отменить военный призыв в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с намерением России провести призыв на военную службу на территории Крыма. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД отметили, что призыв граждан в Крыму противоречит нормам международного права. «Высказано требование отменить призыв на военную службу граждан, которые проживают на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в Севастополе», — говорится в заявлении.

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31 марта начальник организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Андрей Колесов сообщил, что на военную службу в 2017 году поступит 4,8 тысячи призывников из Крыма, передавал ТАСС. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что крымчане в 2017 году впервые будут проходить военную службу во всех регионах страны.

В соответствии с указом президента России, в весенний призыв, который продлится до 15 июля, планируется призвать 142 тысячи человек.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.