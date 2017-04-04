Культура
 

Вышел новый трейлер десятого сезона «Доктора Кто»

Перейти в «Мою Ленту»

Телеканал «Би-би-си» опубликовал на своем YouTube-канале второй проморолик нового сезона «Доктора Кто». Премьера 10-й части фантастического сериала состоится 15 апреля.

В новых сериях появится актриса Перл Маки, которая сыграет Билл, очередную спутницу Доктора. 3 апреля сообщалось, что персонаж исчезнет вместе с главным героем в исполнении Питера Капальди после выхода десятой части. Актер, игравший Доктора с 2013 года, в конце января объявил, что после нового сезона покинет проект. Кто займет его место, еще неизвестно.

«Доктор Кто» (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале «Би-би-си». Роль главного персонажа исполнили более 10 актеров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Би-би-си» избавится от гомосексуальной героини в сериале «Доктор Кто»
Вышел трейлер нового сезона «Доктора Кто»
Питер Капальди покинет сериал «Доктор Кто»
Последние новости
Губернатор назвал виновных в убийстве полицейских в Астрахани
Путин подписал закон о праве отказа от налогового резидентства России
СБУ вызвалась помочь российским коллегам расследовать теракт в Петербурге
Из-за предположительной газовой атаки на сирийский город погибли 18 человек
Организаторов «Евровидения» обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины
Назван способ дешево путешествовать на частных самолетах
Глава Ленинградской области поехал на работу на метро после взрыва
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
00:07 Сегодня

«Со Скарлетт Йоханссон мне очень повезло»

Режиссер «Призрака в доспехах» Руперт Сандерс о своей версии киберпанк-классики
04:17 Сегодня

В США судья отказал режиссеру Полански в закрытии дела об изнасиловании

10:46 Сегодня

Организаторов «Евровидения» обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины

21:33 3 апреля 2017

Названа дата похорон Евтушенко

Культура
 — 
02:13 2 апреля 2017
Евгений Евтушенко

Один за всех

Умер поэт Евгений Евтушенко
18:22 3 апреля 2017

Елене Воробей закрыли въезд на Украину на три года

20:32 3 апреля 2017

Бьорк сняла клип в виртуальной реальности

19:26 3 апреля 2017

Аниматор «Симпсонов» объяснил отсутствие пятого пальца у персонажей мультфильмов

Культура
 — 
00:10 28 марта 2017
«Клетка»

Приятного аппетита

Как балерины Большого театра убили и съели всех мужчин труппы
11:08 3 апреля 2017

В Киеве рассказали об угрозах Воробей судиться за «потерянное бабло»

14:38 3 апреля 2017

«Би-би-си» избавится от гомосексуальной героини в сериале «Доктор Кто»

21:02 1 апреля 2017

Названа причина смерти Евтушенко

Россия
«Мы живем в ситуации перманентной угрозы»
Как теракты влияют на общество и его отношения с властью
Владимир Путин и Александр ЛукашенкоВременное единение
Путин и Лукашенко забыли разногласия на фоне теракта
Глава Ленинградской области поехал на работу на метро после взрыва
Путину доложили о задержании главы Удмуртии
Первые кадры
Фотографии с места взрыва в метро Санкт-Петербурга
Петербургский метрополитен возобновил работу в полном объеме
«Гражданский проспект» и «Девяткино» закрывались из-за бесхозного предмета
Все материалы
Мир
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
«На этих выборах все идет не по привычному сценарию»
Арно Дюбьен о президентской гонке во Франции и шансах на победу Ле Пен
A person holds onto the fence marking the border between the United States and Mexico in Ciudad Juarez November 2, 2010. Mexicans from both sides are celebrating the Day of the Dead at the fence to pay homage to migrants who died trying to cross the border. REUTERS/Gael Gonzalez (MEXICO - Tags: RELIGION ANNIVERSARY POLITICS SOCIETY)Две родины, ни одного дома
Как живут депортированные из США мексиканцы
В Тунисе закрыли один из ночных клубов из-за ремикса призыва к молитве
Из-за предположительной газовой атаки на сирийский город погибли 18 человек
Путешествие в Аль-Бирмингем
Как пролетарская столица Британии превратилась в гнездо джихадистов
17-летний американец признался в подготовке убийства Папы Римского
Все материалы
Бывший СССР
Полное обезвоживание
Почему из-за Украины Кишинев может остаться без воды
СМИ назвали имя вероятного исполнителя теракта в Петербурге
СБУ вызвалась помочь российским коллегам расследовать теракт в Петербурге
Вероятным исполнителем взрыва в Петербурге назван уроженец Киргизии
Президент Армении Серж СаргсянИзбирательная революция
Как Армения стала парламентской республикой
Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге
Из-за взрыва гранаты в Днепропетровской области пострадали 16 человек
Все материалы
Финансы
Страна восходящего бита
К чему приведет признание криптовалют в Японии
ЦБ сообщил о первой блокировке сайтов нелегальных кредиторов
«Дети рождаются не из-за денег»
Как материнский капитал приводит к обнищанию россиян
Москва и Минск договорились об уплате долга за российский газ и поставках нефти
Утвержден запрет на перевод денег через иностранные системы на Украину
За год цена российской нефти Urals выросла в полтора раза
Порошенко сообщил о решении МВФ выделить Украине миллиард долларов
Все материалы
Бизнес
Под знаком ГМО
Генно-модифицированные организмы в России занесут в реестр
Рустам Танкаев: Национальная арктическая идея
Освоение шельфа Восточной Арктики начинается с Хара-Тумуса
«А» и «Б» зависнут на трубе
ФАС обещает абонентам мобильной связи отмену роуминга в 2017 году
«Татнефть» попытается взыскать с Украины 144 миллиона долларов в суде США
Tesla Motors обогнала Ford Motor по капитализации
Юргенс рассказал о компенсациях жертвам взрывов в петербургском метро
«Роснефть» начала разработку самой северной арктической скважины
Все материалы
Силовые структуры
Ленинградское время
Почему теракт в Северной столице потряс страну
Кровавый понедельник
Взрыв в Санкт-Петербурге: что известно
Попали в типографский переплет
Как суд вмешался в судьбу крупнейшего печатного предприятия страны
Минобороны через суд попытается взыскать с «Сухого» более двух миллиардов рублей
В Подмосковье тела двух мужчин обнаружили в багажнике автомобиля
Главу Удмуртии заподозрили в получении взятки
СМИ узнали о дагестанском следе в убийстве полицейских в Астрахани
Все материалы
Наука и техника
Не прокатило
Зачатый тремя родителями ребенок оказался в смертельной опасности
Кровавый навет
Почему англичане продолжали верить в ведьм до конца XIX века
Московий из Центавра
Найден остров стабильности Вселенной
Археологи рассказали о борьбе средневековой Англии с зомби
Королевский астроном рассказал о мире инопланетян
Ученые нашли первую в Европе пещерную рыбу
Названы любимые научные книги либералов и консерваторов
Все материалы
Спорт
Маэстро снова 17
Как Роджер Федерер в 35 вернулся на теннисный Олимп
За явным преимуществом
Как СКА и «Металлург» прошли самый легкий путь к финалу в истории КХЛ
«Даже ради популярности не готова раздеться»
Керлингистка Сидорова о ЧМ, отношениях между девушками и откровенных фотосессиях
Россиянин Свечников исполнил победный буллит в дебютном матче в НХЛ
Сборная России пропустила восемь шайб от Канады в матче женского ЧМ по хоккею
Фетисов прокомментировал решение НХЛ о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018
НХЛ объявила о пропуске игроками лиги Олимпиады 2018 года
Все материалы
Культура
«Со Скарлетт Йоханссон мне очень повезло»
Режиссер «Призрака в доспехах» Руперт Сандерс о своей версии киберпанк-классики
Евгений Евтушенко Один за всех
Умер поэт Евгений Евтушенко
Три сестры в любовном треугольнике
Что сделал с пьесой Чехова радикальный украинский режиссер
Вышел новый трейлер десятого сезона «Доктора Кто»
Организаторов «Евровидения» обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины
Названа дата похорон Евтушенко
Бьорк сняла клип в виртуальной реальности
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь»
Взрыв в Петербурге глазами очевидцев
Дочь бывшего главы Саратова затравили за фото Porsche и жалобу на плохие дороги
Изолируй меня полностью!
Украинский фотограф показал опасность повальной зависимости от соцсетей
Интернет-компании выступили против блокировки сайтов с нелицензионным кино
Бузову раскритиковали за рекламу очков во время трагедии в метро Петербурга
На задравших цены после взрыва петербургских таксистов пожаловались в сети
Павел Дуров удалил свое фото в образе террориста после взрыва в Петербурге
Все материалы
Ценности
Неспортивное поведение
Тренировочный костюм как одежда для выхода в свет
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
American Tourister посвятил чемоданы виниловым пластинкам
Umbro сшил футбольную форму в духе 1990-х годов
Santoni и Toiletpaper украсили кроссовки змеями из Эдемского сада
Верфь Azimut показала новую 21-метровую яхту
Сын Плющенко принял участие в модном показе
Все материалы
Путешествия
Состав отправился
Все, что нужно знать о правилах возврата железнодорожных билетов
Чтоб ты так жил
Самые необычные отели мира, открытые в 2017 году
Путин ужесточил наказание для дебоширов на транспорте
Назван способ дешево путешествовать на частных самолетах
Таджикистан запретит семь рейсов российских авиакомпаний
Турист из Амстердама по ошибке улетел в Канаду вместо Австралии
Чурапча. КладбищеКронос, открывающий Истину
Окончание рассказа о путешествии по Колымской трассе
Все материалы
Из жизни
Swimmers walk with their floats on a beach covered by algae, in Qingdao, Shandong province, China, July 24, 2015. Picture taken July 24, 2015. REUTERS/Stringer CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA«Большие глаза и светлая кожа — жизнь удалась»
История уроженки Подмосковья, переехавшей в Китай
«Не говорите мне, что я слишком стар для этого»
Даже в 90 лет можно исполнить свою мечту и поменять жизнь к лучшему
«Нет такого понятия — идеальное тело»
Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
В Испании бык забодал тореадора
Американские пожарные спасли собаку с помощью кислородной маски
Американские пожарные спасли упавшую в девятиметровую яму собаку
Исчезнувшего кенийского таксиста нашли пьяным в день его похорон
Все материалы
Домик у моря
Дом, который всегда с тобой: Volkswagen California и норвежская зима
Лучшие дальнобои СССР
Грузовики Советского Союза и Восточного Блока для дальнобоя
Первый тест совершенно новой Toyota Prius
«Приус» возвращается в Россию. И мы на нем уже поездили
Пикап, который мог выигрывать гонки
Забытые концепт-кары: Chevrolet XT-2, гоночный призрак El Camino
Появились фотографии обновленного Peugeot 308
В «Тойоту» GT86 установили мотор V12 c четырьмя турбинами
«Субару» будут выпускаться компанией Subaru
Все материалы
Пятерочка класса люкс
Как живут москвичи, отказавшиеся мириться с убогостью хрущевок
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы