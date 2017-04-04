Вышел новый трейлер десятого сезона «Доктора Кто»

Телеканал «Би-би-си» опубликовал на своем YouTube-канале второй проморолик нового сезона «Доктора Кто». Премьера 10-й части фантастического сериала состоится 15 апреля.

В новых сериях появится актриса Перл Маки, которая сыграет Билл, очередную спутницу Доктора. 3 апреля сообщалось, что персонаж исчезнет вместе с главным героем в исполнении Питера Капальди после выхода десятой части. Актер, игравший Доктора с 2013 года, в конце января объявил, что после нового сезона покинет проект. Кто займет его место, еще неизвестно.

«Доктор Кто» (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале «Би-би-си». Роль главного персонажа исполнили более 10 актеров.