В правительство Израиля прислали конверт с неизвестным порошком

Сотрудники канцелярии правительства Израиля обнаружили в одном из поступивших по почте конвертов неизвестный белый порошок. Об этом сообщает радиостанция Reshet Bet.

Четыре человека, контактировавшие с веществом, госпитализированы с жалобами на легкое недомогание. На место происшествия вызваны экстренные службы.

21 марта сообщалось, что девять сотрудников суда польского города Кошалин (Западно-Поморское воеводство) и двое полицейских были госпитализированы после вскрытия конверта, содержавшего белый порошок. Все они были помещены в инфекционное отделение местной больницы.

В тот же день стало известно, что греческим полицейским удалось перехватить восемь бандеролей со взрывчаткой, которые предназначались для отправки европейским политикам и главам транснациональных корпораций.