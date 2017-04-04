Саратовец отделался условным сроком за хищение старинных книг на миллиард рублей

В Саратове суд вынес приговор сотруднику архива, похитившего 46 старинных книг общей стоимостью более 1,2 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

27-летнего Алексея Полынина, работавшего начальником отдела технического и хозяйственного обеспечения государственного архива Саратовской области, признали виновным по статье 164 УК РФ («Хищение документов, имеющих особую историческую, научную и культурную ценность, независимо от способа хищения»).

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Он признал вину полностью, попросив о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке. Суд приговорил Полынина к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Из материалов дела следует, что в период с 20 по 30 июня 2016 года он воспользовался тем, что входная дверь в архивохранилище в течение рабочего дня была открыта, и вынес издания из коллекции «Метрических книг церквей Саратовской губернии» 1821-1885 годов выпуска. Общая стоимость похищенных книг, как отметили в областной прокуратуре превысила 1,2 миллиарда рублей.

Похищенное мужчина сбывал через объявления в интернете за символическую цену, полученные от продажи деньги тратил на свои нужды.

Сотрудниками УФСБ России по Саратовской области преступление было своевременно выявлено, а похищенное имущество изъято. В настоящее время все похищенные подсудимым книги возвращены в госархив Саратовской области.

