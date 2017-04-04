Парламент Приднестровья попросил Россию признать документы республики

Верховный совет непризнанной Приднестровской молдавской республики попросил Россию признать свои документы. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает агентство «Новости Приднестровья».

«Результатом сегодняшних слушаний является итоговая резолюция, где мы обращаемся к РФ с предложением признать документы, которые выдаются Приднестровской Молдавской Республикой», — сказал спикер парламента Александр Щерба.

Он добавил, что Тирасполь ощущает «усиление прессинга», ожесточение «необъявленной войны». «Мы готовы выстоять, но без отеческой помощи, без понимания и участия страны-гаранта, страны, куда мы свободно хотим войти, без участия РФ нам против этих вызовов времени не выстоять», — отметил Щерба.

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2 марта Верховный совет ПМР поддержал законопроект об использовании российского триколора наравне с государственным флагом. Уточняется, что это связано со стремлением республики воссоединиться с Россией.

Приднестровье провозгласило независимость в начале 1990-х годов. Россия оказывает республике экономическую помощь (по оценкам экспертов, ежегодная помощь сопоставима с ВВП Приднестровья, составляющим около миллиарда долларов). В то же время принадлежности этой территории к Молдавии Россия до сих пор официально не оспаривала.

В сентябре 2006 года в Приднестровье состоялся референдум, в ходе которого большинство избирателей поддержали курс на независимость с последующим присоединением к России.