Крым предоставит санатории для пострадавших во время теракта в Санкт-Петербурге

Крымские санатории готовы принять на реабилитацию пострадавших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 4 апреля, глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов сообщил на своей странице в Facebook.

«Сейчас очень важна конкретная помощь людям, которые стали жертвами террористической атаки», — написал Аксенов. Он отметил, что Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших. «Мною дано соответствующее поручение заместителю председателя Совета министров Республики Крым, курирующему социальный блок, детально проработать эти вопросы», — уточнил глава РК.

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Как сообщала пресс-служба администрации Симферополя, вечером 3 апреля на площади Ленина прошла акция памяти в связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили цветы и свечи к памятному стенду. «Завтра в Симферополе будет объявлен траур, также с нашей стороны будет предоставлена вся необходимая помощь», — сообщил в ходе мероприятия глава города Геннадий Бахарев.

Ранее во вторник стало известно, что число погибших в результате теракта, совершенного в петербургском метро, возросло до 14 человек. «Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 — на месте происшествия, и трое скончались в агонирующем состоянии — один на этапе транспортировки в скорой помощи, и двое — в приемном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью», — сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее словам, в стационаре находятся 49 пострадавших.

Взрыв в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту» петербургской подземки, произошел днем 3 апреля. Еще одно взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания», его обезвредили.