Причиной появления Великобритании оказалась катастрофа

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили причины возникновения острова Великобритания 160 тысяч лет назад. Согласно их выводу, это произошло в результате катастрофичного разлива озера, питаемого ледниковым щитом. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

Около 450 тысяч лет назад лед покрывал все Северное море, от Британских островов до Скандинавского полуострова. В это время уровень поверхности океана был ниже, чем сейчас, и пролив Ла-Манш не существовал. Ученые полагали, что Английский канал возник, когда сушу, соединяющую Британию с Европой (хребет Уилд-Артуа), размыло при прорыве воды из ледникового озера, однако точных данных, указывающих на катастрофу, не было.

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Исследователи проанализировали рельеф дна в области центрального и восточного шельфа Английского канала, что позволило определить направление подводных долин. Так, самая большая из них из них — Лобургский канал — протянулась с северо-востока на юго-запад и являлась частью разветвленной сети углублений (депрессий), обтекающих островки коренных пород. Также геологи обнаружили семь километровых «ям» глубиной до 140 метров, которые, вероятно, образовались в результате вертикального бурения скальных пород крупными водопадами.

Ученые полагают, что хребет Уилд-Артуа играл роль плотины, сдерживающей воду из ледникового озера, которое располагалось на территории Северного моря. При переполнении озера возникали водопады высотой 100 метров, выкапывающие котловины у подножия хребта. Потоки воды, спускающиеся по ступенчатому рельефу долин в течение ряда оледенений и межледниковых эпох, постепенно формировали современный облик дна Ла-Манша.

Переполнение ледникового озера и перелив его вод через Уилд-Артуа привели к сильной эрозии хребта. Это способствовало прорыву естественной плотины, затоплению нижележащих долин и размыванию Лобургского канала.