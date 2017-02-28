Наука и техника
 

Раскрыто происхождение континентов Земли

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Австралийские и американские геологи раскрыли подробности происхождения первых материков Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Мэрилендский университет в Колледж-Парке.

Ученые показали, что тектоническая активность на Земле возникла спустя несколько сотен миллионов лет после рождения планеты. До этого на литосфере небесного тела была сформирована практически монолитная кора, не разделенная на плиты.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав базальтовые породы, содержащиеся в Пилабарском щите на западе Австралии. Они могли сформироваться в древности только в условиях сверхвысоких давлений и температур в мантии, запертой монолитной литосферой. Данную точку зрения также подтверждает изотопный состав исследованных образцов.

Альтернативная точка зрения заключается в том, что тектоническая активность возникла практически сразу после рождения планеты. Новое исследование опровергает эту точку зрения.

В настоящее время тектоническая активность среди небесных тел обнаружена только на Земле и вероятно, Меркурии. Специалисты допускают наличие некоторого тектоники процессов на Европе — ледяном спутнике Юпитера, а также других небесных тел с подповерхностными океанами.

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