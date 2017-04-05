Раскрыто неожиданное влияние ЛСД на мозг

Ученые из Базельского университета в Швейцарии раскрыли ранее неизвестный эффект, оказываемый диэтиламидом d-лизергиновой кислоты (ЛСД) на человеческий мозг. Оказалось, что вещество влияет на процесс формирования важной для выживания человека эмоции — страха. Кратко о работе сообщается на сайте EurekAlert!.

В своих исследованиях нейробиологи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для измерения активности мозга 20 здоровых людей. Перед обследованием участники эксперимента приняли 100 микрограммов ЛСД или плацебо. После этого испытуемым в течение шести минут демонстрировались изображения лиц, выражающих страх, гнев, радость или нейтральную эмоцию.

Материалы по теме Кислота наступает Объяснено глубинное влияние ЛСД на мозг человека

Оказалось, что при виде человека, испытывающего страх, у добровольцев, принимавших диэтиламид d-лизергиновой кислоты, уменьшался отклик в миндалевидном теле — области мозга, отвечающей за формирование отрицательных и положительных эмоций. Это не зависело от изменения визуального восприятия, из-за которого участники могли бы просто не разглядеть выражение лиц, поскольку испытуемые могли правильно идентифицировать гнев или радость.

Ученые пришли к выводу, что снижение активности миндалевидного тела связано с психоделическим эффектом ЛСД. Иными словами, вещество может снижать реакцию человека на опасные ситуации.