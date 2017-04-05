Власти Германии решили штрафовать соцсети за фейковые новости

Правительство Германии поддержало законопроект о введении штрафов для социальных сетей за фейковые новости и разжигание ненависти. Об этом сообщает в среду, 5 апреля, Reuters.

Размер штрафа может достигать 50 миллионов евро. При этом наказать могут и топ-менеджеров соцсетей, для них предусмотрены штрафы до пяти миллионов евро.

Отмечается, что законопроект будет также распространяться на сообщения, считающиеся детской порнографией или призывами к терроризму. На удаление нарушающей закон информации соцсетям будет предоставлено 24 часа.

По данным агентства, если законопроект будет принят в текущем виде, то условия работы для соцсетей в Германии будут самыми жесткими в мире.

В декабре 2015 года компании подписали с немецкими властями договор о распространении ксенофобии и фейковых новостей. Предполагалось, что контент будет удален в течение 24 часов с момента поступления жалобы. Однако, согласно данным Минюста ФРГ, никакого прогресса в этом вопросе ни Facebook, ни Twitter добиться не удалось.