Фейковый сайт выдавал американских рэперов за пиратов и мигрантов

Распространяющее фейковые новости издание Breitbart Insider несколько раз проиллюстрировало материалы о сомалийских пиратах, мигрантах и преступниках фотографиями популярных американских рэперов. На это обратил внимание BuzzFeed.

К примеру, в одной из статьей утверждается, что некий мигрант арестован за якобы шесть изнасилований, которые он совершил в США перед депортацией в Мексику. На фотографии при этом вместо преступника — рэпер DMX. Авторы материала использовали несколько фото исполнителя из полицейского участка, которые легко можно найти в интернете.

Рэпера Tyga авторы сайта окрестили «подростком-мусульманином» и вменили ему подготовку взрыва в синагоге. Личность хип-хоп-исполнителя Рика Росса издание не стало подменять безликим преступником и напрямую обвинило его заговоре против президента США Дональда Трампа.

В описании сайта значится: «Мы практикуем американский подход к новостям». При этом на месте фото основателя сайта Рейгана Пола (Reagan Paul) и вице-президента Эрика Тигана (Eric Teagan) размещены снимки австралийского политика Эндрю Рональдса (Andrew Ronalds) и немецкого актера Андреаса Кауфмана (Andreas Kaufmann).

В феврале австралийский сайт газеты The Daily Mail проиллюстрировал материал об уличной банде фотографией английского рэп-коллектива. Автор заметки рассказал о преступной группировке Apex Gang, орудующей в австралийском Мельбурне, снабдив материал снимком группы Section Boyz.