Во «ВКонтакте» предложили запретить детям ходить без шапки и подворачивать штаны

Социальная сеть «ВКонтакте» в ответ на инициативу по ограничению доступа к социальным сетям для детей младше 14 лет предложила законодательно запретить им ходить без шапки, подворачивать штаны и носить кроссовки New Balance. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.

По его словам, руководство «ВКонтакте» понимает озабоченность депутатов, но считает предложенные меры недостаточными. «Законопроект необходимо дополнить запретами на выход из дома без шапки, на создание так называемых подворотов на штанах и ношение популярных среди молодежи кроссовок New Balance», — подытожил Красников.

По данным «Известий», разработанный заксобранием Ленинградской области проект закона «О правовом регулировании деятельности социальных сетей» предусматривает строгий порядок идентификации пользователей социальных сетей. Их хотят обязать создавать страницы только под своими реальными именами и предоставлять при регистрации свои паспортные данные. Детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе.