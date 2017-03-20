Пабликам во «ВКонтакте» разрешили собирать деньги с пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает денежные переводы для сообществ, публичных страниц и мероприятий. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители компании.

Денежные переводы от пользователей могут принять администраторы или редакторы сообществ. Таким образом «ВКонтакте» планирует создать на базе соцсети новую платформу для краудфандинга.

«Инди-музыканты могут собрать необходимую сумму на запись альбома, родительский комитет 11 "А" класса — на выпускной, а товарищество собственников жилого комплекса "Ромашка" — на велосипедную парковку во дворе», — отметил директор по электронной коммерции Юрий Иванов.

Переводы с карт Mastercard осуществляются без комиссии, для владельцев карт Visa сбор составит один процент от платежа.

В сентябре 2016 года «ВКонтакте» запустила систему безналичных денежных переводов. Получать деньги можно только на карты MasterCard, Maestro и Visa, выпущенные в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиле, Италии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдавии, Румынии, Узбекистане, Франции, Чехии и Эстонии.