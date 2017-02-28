В сети испугались сообщения о намерении Клименко закрыть «ВКонтакте»

Пользователи «ВКонтакте» массово публикуют спам-сообщение, в котором говорится об удалении социальной сети.

Судя по результатам поиска в соцсети, в среднем раз в минуту появляется около четырех новых постов с одинаковым содержанием. В них упоминается советник президента России по развитию интернета Герман Клименко, который по каким-то причинам назван пресс-секретарем «ВКонтакте».

В публикации также содержится дата «удаления» соцсети: пользователей пугают, что с 6 марта сайт закроют, а их личная информация «разойдется по всему интернету».

В качестве защиты спамеры предложили юзерам копировать сообщение, которое якобы гарантирует исполнение закона об авторском праве.

Похожий текст о защите контента периодически публикуется на страницах пользователей. Поскольку сообщение содержит фразу «размести на своей странице», его распространение постоянно принимает лавинообразный характер. С юридической точки зрения, публикация местами является набором терминов или констатирует положения существующих законов. По какой причине спамеры решили использовать имя Германа Клименко и назвать его пресс-секретарем «ВКонтакте», неизвестно.