Героев картин классиков «заставили» пользоваться смартфонами и играть в гольф

Пользователь Facebook под ником Kiszkiloszki создал смешные анимации на основе художественных произведений искусства. Он оживил героев картин классиков и добавил им современные атрибуты.

Так, крестьяне с полотна Жан-Франсуа Милле поиграли в гольф. Герой картины Рене Магритта превратился в «змейку», а спящий из произведения Жан-Бернара Ресту безуспешно пытается закинуть в рот конфетку.

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В коллекции Kiszkiloszki десятки подобных анимаций. По словам автора, он создает и собственные произведения, которые также использует для сюжетов.

Почти каждое творение Kiszkiloszki становится вирусным в Facebook. Анимации регулярно собирают десятки тысяч лайков и перепостов. Иногда пользователь показывает, как создает свои причудливые сюжеты.

