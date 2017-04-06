СМИ узнали о поступающих с Украины анонимных сообщениях о минировании

Значительная часть анонимных звонков о минировании объектов в разных городах России поступают с территории Украины. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мы устанавливаем номера и даже авторов подобных звонков, но пресечь их действия не можем, поскольку правоохранительные органы Украины в последнее время просто отказываются исполнять любые поручения, поступающие из России», — пояснил собеседник издания.

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После взрыва в петербургском метро участились сообщения о взрывных устройствах, заложенных на станциях метро, вокзалах и других объектах. 5 апреля из-за анонимных звонков в Санкт-Петербурге для проверки были закрыты несколько станций подземки. Было установлено, что одним из анонимов оказалась 12-летняя школьница с особенностями развития.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга был совершен теракт. Взрыв произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «Площадь Восстания». По последним данным, погибли 14 человек, пострадали более 40. По данным Следственного комитета России, взрывное устройство привел в действие 22-летний этнический узбек из Киргизии Акбаржон Джалилов, несколько лет назад получивший российское гражданство.