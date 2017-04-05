Один из ложных звонков о бомбе в метро Петербурга совершила 12-летняя девочка

Одним из анонимов, сообщивших 4 апреля о подозрительных предметах на станциях метро в Санкт-Петербурге, оказалась 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Девочка позвонила в полицию около 17:00 и сказала, что на станции метро «Парк Победы» может произойти взрыв, платформу перекрыли для проверки. «Звонившую быстро вычислили: ею оказалась ученица пятого класса одной из школ Московского района. Поскольку мама девочки была в отъезде, из школы ее доставили в социальный приют "Транзит"», — отметили в пресс-службе.

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Школьница рассказала, что утром по дороге на учебу увидела на станции бесхозный черный пакет, но не решилась сразу оповестить об этом взрослых. Мысли о возможной бомбе не давали ей покоя, и она набрала номер полиции.

В «Транзите» отметили, что у школьницы есть особенности развития. «Вероятно, поэтому она не дала знать о случившемся сразу. Но на фоне последних событий и призывов к повышенной бдительности ее поведение объяснимо», — добавили в аппарате Агапитовой.

Меры безопасности на транспорте были усилены после теракта, произошедшего в Петербурге днем 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, несколько лет назад получивший российское гражданство, привел в действие взрывное устройство. В результате погибли 14 человек, пострадали более 40. Еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «Площадь Восстания».