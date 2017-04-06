В Симферополе десять человек пострадали при столкновении двух машруток

В Симферополе два маршрутных автобуса стали участниками дорожного-транспортного происшествия, в результате которого пострадали десять человек, в том числе и ребенок. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает «Крыминформ» со ссылкой управление ГИБДД МВД России по Республике Крым.

В результате столкновения на улице Киевской одна из автомашин выехала за пределы проезжей части. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу Симферополя №6. Полученные ими травмы, как отметили в полиции, являются незначительными.

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26 марта в в Красногвардейском районе Крыма произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, пострадали семь человек. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

12 марта сообщалось, что в Севастополе произошло ДТП с участием лошади. Животное получило небольшое повреждение.

В январе на тот момент глава ГИБДД Виктор Нилов сообщил, что количество погибших на дорогах России в 2016 году снизилось на 12 процентов в сравнении с 2015 годом, передавало ТАСС. При этом, ГИБДД зафиксировало двукратный рост количества ДТП по вине водителей автобусов в 2016 голу по сравнению с 2015 годом.

