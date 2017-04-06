Пекинский воздух оказался самым чистым в сравнении с другими городами севера КНР

По результатам исследований китайских ученых воздух столицы страны, Пекина, оказался самым чистым по сравнению с атмосферой других городов северной части Китая. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Замеры делались в течение трех месяцев в 28 городах, расположенных в треугольнике Пекин-Тяньцзин-Хэбэй. Худшим оказался воздух в городе Шицзячжуан — столице провинции Хэбэй. Пекин, печально знаменитый своим смогом, по сравнению с другими является самым чистым.

Эту ситуацию Министерство охраны окружающей среды связывает с тем, что и местные власти, и руководство промышленных предприятий закрывает глаза на нарушения законодательства. Владельцы заводов подделывают данные о вредных выбросах или всеми силами препятствует инспекторским проверкам. В то же время власти многих уездов и провинций вообще не утруждают себя борьбой за экологию.

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8 января сообщалось, что власти Пекина создали экологическую полицию, призванную бороться со смогом. В обязанности новой структуры войдет отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов. Кроме того, экологические полицейские будут пресекать попытки приготовить барбекю на открытом воздухе.

Появление данного подразделения связано с тяжелейшей ситуацией с загрязнением воздуха в КНР. В начале января в Пекине был объявлен «оранжевый» уровень экологической опасности, а за две недели до этого — наивысший «красный».