Пытавшуюся проникнуть в Норвегию семью иранцев осудили в Заполярье

Печенгский районый суд Мурманской области вынес обвинительный приговор о покушении на незаконное пересечение государственной границы России в отношении семьи иранцев, которые пытались незаконно проехать в Норвегию. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Как отмечается в сообщении, граждане Исламской Республики Иран Алборзиан Бехнам и Ахмадиан Юнагани Рогайех приговорены к лишению свободы на пять месяцев, по истечении которого иностранцы будут депортированы из России. Их малолетняя дочь до момента освобождения родителей будет находиться в социальном учреждении.

Как отмечает «Интерфакс», 10 ноября 2016 года сотрудники управлений ФСБ России по Мурманской области и Республике Карелия (охраняет сухопутную границу на территории Мурманской области — прим. «Ленты.ру») задержали семью иранцев с маленьким ребенком при попытке незаконного пересечения российско-норвежской границы. В отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 322 УК РФ («Покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ»).

24 августа 2016 года стало известно, что Норвегия планирует построить на границе с Россией забор, чтобы предотвратить приток нелегалов. Преграду высотой 3,5 метра и длиной 200 метров власти страны намеревались построить рядом с пропускным пунктом «Борисоглебск — Стурскуг», единственным между двумя странами.