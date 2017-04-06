Японцы начали отказываться от туров в Россию

Организованные японские путешественники отказываются от посещения России после теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Есть аннуляции групп из Японии. Европейские рынки пока не запрашивают отмены туров», — рассказал замдиректора компании «Академсервис» Александр Курносов.

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Эксперт полагает, что ЧП в Петербурге может спровоцировать спад потока отдыхающих в Россию именно из стран Азии (Японии, Китая, Южной Кореи), так как для этих туристов безопасность направления важна больше, чем для европейцев.

Представитель туроператора KMP Group Александр Макляровский, в свою очередь, заявил, что большинство государств, граждане которых едут отдыхать в Россию, в последнее время пережило различные ЧП, в частности, теракты. Такой опыт сделал этих путешественников менее чувствительными к подобным факторам при планировании поездок, пояснил специалист.

Российские туроператоры пока не фиксируют случаев аннулирования туров со стороны других иностранных клиентов. Но в компаниях не исключают, что это может произойти в ближайшее время.

5 апреля стало известно, что власти Великобритании, Франции и Италии изменили рекомендации по путешествиям в Россию, призвав своих туристов быть бдительными и осторожными.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля. В вагоне поезда, находившегося между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», прогремел взрыв. В результате погибли 14 человек. По данным Следственного комитета, теракт совершил выходец из Киргизии.