Европейских туристов призвали соблюдать осторожность при поездках в Россию

Власти Великобритании, Франции и Италии изменили рекомендации по путешествиям в Россию после теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Британский МИД призвал отдыхающих быть особо осторожными в России. В ведомстве отметили, что Петербург стал очень популярен среди путешественников в 2017 году из-за 100-летнего юбилея Октябрьской революции.

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Власти Франции и Италии посоветовали своим туристам соблюдать повышенную бдительность во время поездки и избегать мест массового скопления людей.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заверил, что администрация города принимает все необходимые меры для защиты как местных жителей, так и гостей города. Он призвал туристов не бояться ехать в Северную столицу.

Во вторник, 4 апреля, в Эрмитаже при поддержке Росгвардии начали проводить тотальную проверку посетителей. В петербургском аэропорту Пулково после взрыва в метро также усилили меры безопасности.

В понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда, находившегося между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», произошел взрыв. В результате погибли 14 человек. ЧП было признано терактом, который, по данным Следственного комитета, совершил уроженец Киргизии.

