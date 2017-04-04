Эрмитаж ввел тотальную проверку посетителей после теракта в метро

В Эрмитаже усилены меры безопасности на фоне взрыва в петербургском метро. Музей проводит тотальную проверку посетителей, сообщается на сайте учреждения во вторник, 4 апреля.

«Достигнута договоренность между Государственным Эрмитажем и Росгвардией об усилении совместных мер безопасности», — отмечается в объявлении. В пресс-службе учреждения допустили, что проводимые мероприятия вызовут неудобство для гостей музея.

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3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, находившегося между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек.

По сообщению Следственного комитета, теракт совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Он также оставил второе самодельное взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». Оно было обнаружено и обезврежено.