Марка Kuboraum сняла рекламу с обычными людьми

Итальянская марка Kuboraum выпустила новую коллекцию солнцезащитных очков, сообщает Harper’s Bazaar. Ее представили не профессиональные модели, а обычные люди разных возрастов, в том числе и пожилые женщины.

Рекламная кампания представляет собой серию лаконичных черно-белых портретов. Аксессуары выполнены в винтажном стиле и изготовлены вручную. Цены на очки пока не называются.

В середине марта другая марка — Ray-Ban — представила солнцезащитные очки, посвященные американской певице Дженис Джоплин.

Модель с круглой оправой и яркими линзами получила название Ja-Jo. По словам представителей марки, эти очки можно надеть на музыкальные фестивали и вечеринки, которые пройдут летом.