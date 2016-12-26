Итальянская компания Safilo научила очки считывать мозговые волны

Итальянская марка Safilo готовится выпустить первые в истории компании умные солнцезащитные очки. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает ProFashion. Официальная презентация новинки пройдет в январе 2017 года на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

Внешне модель выглядит как обычные очки, в них отсутствует камера или дисплей. Устройство оснащено пятью специальными датчиками, которые могут считывать мозговые волны человека, отметили производители. Получаемые данные будут отправляться в специальное приложение на смартфоне и анализироваться. Это позволит оценивать настроение носителя и определять влияющие на него факторы.

Вес таких очков составит 36 граммов, одной полной зарядки хватит на неделю работы.

Итальянская компания Safilo Group производит оправы для очков и сотрудничает с такими брендами, как Dior, Fendi и Hugo Boss.