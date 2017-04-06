Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» вернулся в состав ВМФ после ремонта. Субмарина покинула акваторию центра судоремонта «Звездочка», где проводились работы, и начала переход к месту постоянного базирования, сообщает пресс-служба компании.

«В ближайшее время экипаж крейсера под командованием Героя России капитана 1-го ранга Сергея Новохатского и заводская сдаточная команда во главе с ответственным сдатчиком Михаилом Пожинским выполнят проверку всех систем корабля в условиях морских полигонов. По завершении испытаний АПРК "Орел" приступит к выполнению задач боевой службы» — сказано в сообщении.

В ходе ремонта была восстановлена техническая готовность всех систем корабля — механической части, радиоэлектронного вооружения, корпусных конструкций и главной энергетической установки. Произведены перезарядка реакторов субмарины и ремонт комплекса вооружения.

Подлодка стояла в ремонте с 2012 года. В апреле 2015-го на ней произошел пожар, причинивший незначительные повреждения: пострадали системы погружения и всплытия, сгорели кабельные трассы размагничивающего устройства, а также звукоизоляционное покрытие цистерн главного балласта и прочного корпуса. Сообщалось, что ущерб от возгорания превысил 100 миллионов рублей.

Атомный подводный ракетный крейсер К-266 «Орел» входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. Он был передан флоту в декабре 1992 года и относится к проекту 949А «Антей». Первоначально лодка носила имя «Северодвинск», в 1993 году получила современное название.