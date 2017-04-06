The Chemical Brothers предсказали спорную рекламу Pepsi 18 лет назад

Британский музыкальный дуэт The Chemical Brothers точно предсказал сюжет рекламного ролика Pepsi, вызвавшего недовольство у пользователей сети. На сходство обратил внимание журналист и писатель Дориан Лински в своем Twitter.

Речь идет о клипе на трек Out Of Control с альбома Surrender, который вышел в 1999 году. Видео представляет собой фальшивую рекламу газировки, причем события ролика аналогичны с происходящем в рекламе Pepsi: на улицах проходят массовые протесты, к которым присоединяется девушка с бутылкой газировки. Полицейские, выстроившиеся в ряд, облизываются при виде напитка, а потом отступают.

Реклама Pepsi была опубликована 3 апреля. Ролик, в котором модель и звезда телешоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер участвует в «веселом» митинге и улаживает отношения между полицейскими и протестующими с помощью банки содовой, было раскритиковано пользователями сети.