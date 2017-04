The xx сняли фильм про свой район

Британская группа the xx выпустила короткометражный фильм, посвященный Брикстону, району на юге Лондона, где живут музыканты. 21-минутный ролик размещен на YouTube-канале коллектива.

Картина была снята во время фестиваля Night + Day, проходившего в этом году с 8 по 15 марта. Кураторами мероприятия выступают участники группы. За это время они дали несколько концертов в Брикстоне.

В фестивале также участвовали такие артисты, как Ben UFO, Cat Power, Floating Points, Bok Bok, Джой Орбисон и другие. В ленте, кроме того, снялись жители Брикстона. Они поделились своими мыслями об особенностях района.

The xx — британская инди-поп-группа, образовавшаяся в Лондоне. Последний на данный момент альбом коллектива, I See You, вышел 13 января.