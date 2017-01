Новые альбомы the xx и Bonobo утекли в сеть до официального релиза

Пользователи залили в аудиозаписи социальной сети «ВКонтакте» еще не вышедшие пластинки инди-группы the xx и британского музыканта Bonobo.

Дата официального релиза обоих альбомов назначена на 13 января.

Материалы по теме Самые ожидаемые альбомы 2017-го 10 релизов, которые сделают новый год еще лучше

Пластинка the xx называется I See You, она стала третей в творчестве коллектива. В нее вошли 10 треков, в том числе выпущенный ранее сингл On Hold. Альбом можно послушать во «ВКонтакте» одной аудиозаписью.

Migration — девятый студийный диск Bonobo. Он насчитывает 12 композиций, последняя из которых — No Reason — была записана совместно с Ником Мерфи (ранее известен под псевдонимом Чет Фейкер) и была опубликована 10 января.