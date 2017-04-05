Культура
 

Gorillaz откроют в трех городах реальные «дома с привидениями» из нового клипа

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Британская группа Gorillaz совместно с компанией программного обеспечения Sonos откроет для посетителей три локации, построенные по типу «дома с привидениями» из нового клипа Saturnz Barz. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Pitchfork.

Пространства устроят в трех городах: Нью-Йорке, Амстердаме и Берлине. Все они будут организованы по принципу «умного дома» со специальными аудиовизуальными эффектами.

Вход на экспозиции будет бесплатным.

Акция приурочена к релизу новой пластинки группы под названием Humanz, которая выйдет 28 апреля.

Ранее коллектив выпустил четыре клипа на треки с альбома, в том числе видео на Saturnz Barz, снятое в формате VR.

Видео: Gorillaz / YouTube

Gorillaz — виртуальная рок-группа, основанная в 1998 году лидером Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. В дискографии коллектива четыре студийных пластинки.

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