Наука и техника
 

Названа причина загадочных атмосферных явлений прошлого

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Японские ученые объяснили природу атмосферных феноменов, возникших над территорией средневекового Китая и Японии в X-XIII веках. Причиной оказались мощные геомагнитные бури, возникшие из-за сильных вспышек на Солнце. Статья ученых опубликована в журнале Space Weather, кратко о ней рассказывает издание Gizmodo.

Самым ранним известным свидетельством явлений, предположительно сопровождающих геомагнитные бури, является описание японского поэта Фудзивара Тэйка, датированное 21-23 февраля 1204 года. Он сообщил о возникших в небе загадочных «красных и белых испарениях», которые, по мнению специалистов, являются полярным сиянием. В это же время китайцы наблюдали большое количество солнечных пятен, что указывает на повышенную активность Солнца. Исследователи проверили, встречаются ли похожие упоминания в более ранних исторических документах.

Ученые выяснили, что в Китае и Японии полярные сияния наблюдались также во времена Империи Сун (960-1279). Многие из атмосферных явлений повторялись с промежутком в 27 дней, что соответствует периоду обращения Солнца вокруг своей оси. При этом радиоуглеродный анализ древесных колец показал, что пик их активности приходится на солнечные максимумы.

Исследователи пришли к выводу, что полярные сияния, зарегистрированные на территории Азии около тысячи лет назад, связаны с мощными множественными выбросами корональной массы из одной и той же области Солнца. По мнению специалистов, подобные геомагнитные бури в настоящее время могут привести к перебоям в подаче электроэнергии, что произошло, например, во время События Кэррингтона в 1859 году. Тогда в США и Европе вышли из строя телеграфы, а полярные сияния наблюдались по всему миру.

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