Силуанов назвал число магазинов tax free в России

Механизм возврата налога на добавленную стоимость (tax free) заработает в пилотном режиме в нескольких десятках российских магазинов. Об этом министр финансов Антон Силуанов рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

«В этой системе будет участвовать более 40 торговых точек», — сказал он.

В конце марта стало известно, что tax free в России распространят на алкогольную продукцию. «Распространяться это будет на любые товары, кроме подакцизных. На алкоголь будет распространяться, несмотря на то что это подакцизный товар», — пояснял глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Ожидается, что система заработает в пилотном режиме с 1 октября 2017 года, соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в апреле.

В январе 2017 года сообщалось, что система tax free будет распространяться на все категории товаров, включая продукты питания. До этого предполагалось, что вернуть НДС иностранные туристы смогут только за непродовольственные покупки. На расширении этого перечня настоял Минпромторг. Минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тысяч рублей.

Разработать модель внедрения в России системы tax free — возврата 18-процентного налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров иностранцами — в мае 2016 года поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

