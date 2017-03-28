Механизм tax free в России распространят на алкоголь

Механизм tax free в России будет распространяться на алкогольную продукцию. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает РИА Новости во вторник, 28 мая.

«Распространяться это будет на любые товары, кроме подакцизных. На алкоголь будет распространяться, несмотря на то, что это подакцизный товар», — пояснил Сазанов.

Минфин внесет проект введения tax free на рассмотрение правительства России через две недели. Ожидается, что система заработает с 1 октября 2017 года.

В январе сообщалось, что система tax free будет распространяться на все категории товаров, включая продукты питания. До этого предполагалось, что вернуть НДС иностранные туристы смогут только за непродовольственные покупки. На расширении перечня настоял Минпромторг.

Минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тысяч рублей. Некоторые аспекты, например число дней возврата, еще будут дорабатываться.

В мае 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил разработать и представить модель внедрения в России системы tax free — возврата 18-процентного налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров иностранцами.

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отмечал, что ежегодно растет число туристов, посещающих Россию, и такая система будет востребована. Пилотный проект tax free планируется запустить в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. О намерении присоединиться к проекту уже объявили несколько крупных luxury-ретейлеров.