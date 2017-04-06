Viktor&Rolf создала «цветочную бомбу»

Компания Viktor&Rolf выпустила новый аромат под названием Flowerbomb Bloom. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 апреля.

Верхние ноты новой туалетной воды состоят из масел бергамота и мандарина, а базовые ноты усилены мускусом, ванилью и пачули. Флакон имеет вытянутую форму. В продаже новинка появится в мае, цены варьируются от 4403 до 8530 рублей в зависимости от объема.

В начале апреля другая марка — Michael Kors — представила аромат Sexy Blossom, вдохновением для создания которого послужила пора весеннего цветения. В парфюме сочетаются ноты пиона, ландыша, личи, мускуса и сандалового дерева. Новинка поступила в продажу ограниченным тиражом. Цены начинаются от 4800 рублей.