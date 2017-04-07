Рособрнадзор запретил набирать студентов в три вуза

Руководитель Федеральной службы России по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов

Рособрнадзор запретил принимать студентов в три вуза. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Прием запрещен в Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.Скрябина, волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА и Владикавказский институт управления. Отмечается, что решение принято из-за неисполнения предписаний ведомства в установленные сроки.

Кроме того, прекращено действие лицензии Экономико-юридического института (Москва).

В конце марта Рособрнадзор по результатам проверок запретил принимать студентов в Иркутский государственный аграрный университет имени А.Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и Орловский государственный аграрный университет имени Н.Парахина.

Запрет на прием обучающихся не ограничивает остальную образовательную деятельность вуза. В случае если лицензия образовательного учреждения приостанавливается или аннулируется, учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов (с их письменного согласия) в другие высшие учебные заведения на аккредитованные программы по аналогичным направлениям с сохранением условий обучения, включая форму, курс и стоимость.