Главный свидетель по делу о перевороте в Черногории отказался от показаний

Мирко Велимирович, один из основных свидетелей по делу об организации попытки государственного переворота в Черногории, заявил, что данные им признательные показания сфабрикованы Специальной прокуратурой и подписаны им под давлением. Об этом сообщили в Демократическом фронте (ДФ), оппозиционной черногорской партии, передает РИА Новости.

«Не хочу ложными показаниями вызвать страдания и потерю свободы кого бы то ни было. Хочу успокоить свою совесть сообщением правды о событиях октября 2016 года… У нас не было планов совершать насилие по отношению к гражданам Черногории, их политическим или государственным представителям или полиции, или захватить власть насильственными средствами», — подчеркнул Велимирович.

Материалы по теме Интриги Черной Горы Зачем Подгорица обвиняет Москву в попытке переворота

Он также отметил, что подписал бы что угодно под угрозой свободе доверявших ему людей. «А тем более показания, значение которых видим сейчас», — добавил Велимирович.

В Спецпрокуратуре уже отреагировали на действия Велимировича. «Суд утвердил, что осужденный сознательно и добровольно признался в совершении преступления, в котором обвинялся, что признание соответствует представленным по делу доказательствам, что он полностью осознавал последствия заключенного соглашения, особенно того, что отказывается от права на судебный процесс и права на обжалование решения суда, принятого на основании соглашения», — говорится в заявлении.

По данным Спецпрокуратуры, в своих показаниях Велимирович сообщал, что собирал людей для участия в беспорядках и получил от сербского националиста Александра Синджелича, другого обвиняемого по этому делу, 30 тысяч евро на покупку автоматов для проведения путча. Оружие Велимирович купил, разобрал и выбросил в озеро, говорилось в прокурорских материалах. На основании данных признаний и сделки со следствием его приговорили к шести месяцам условно, при этом обязали и дальше сотрудничать со следователями.

В феврале специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил Москву в причастности к попытке госпереворота, который должен был произойти в октябре 2016 года. В тот же день британская The Telegraph сообщила, что спецслужбы России могут стоять за попыткой покушения на бывшего премьер-министра республики Мило Джукановича. В российском МИД все подобные заявления назвали безосновательными, в Кремле же заявили, что о причастности Москвы к черногорским событиям не может идти речи.