В Киеве заявили об отсутствии юридической силы у показаний Вороненкова

Показания застреленного в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова по делу о событиях на Украине в 2014 году не будут иметь юридической силы в суде. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на руководителя департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка.

«К сожалению, у нас такой Уголовный процессуальный кодекс, и это один из его недостатков — только те показания могут использоваться, которые непосредственно услышал сам судья в судебном заседании», — пояснил он.

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По словам Горбатюка, Вороненков дал в Киеве показания по делам, возбужденным по поводу событий, произошедших в ходе Евромайдана — массовых протестных акций в украинских городах зимой 2013-2014 годов. «Это касалось развития событий и информации, которая у него была как у государственного чиновника относительно действий на Майдане, как на это реагировали правоохранительные органы и руководство Российской Федерации», — отметил сотрудник прокуратуры.

5 апреля сообщалось, что Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить в Генпрокуратуре информацию о возможных коррупционных связях Вороненкова. В феврале стало известно, что Следственный комитет России вынес постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого по делу об особо крупном мошенничестве.

Бывший депутат нижней палаты российского парламента шестого созыва Денис Вороненков вместе с супругой — оперной певицей и бывшим парламентарием от «Единой России» Марией Максаковой — переехал в конце 2016-го на Украину. Он был застрелен в центре Киева днем 23 марта.