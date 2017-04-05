Госдума проверит возможную причастность Вороненкова к коррупции

Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить в Генпрокуратуре информацию о возможных коррупционных связях бывшего депутата Дениса Вороненкова, убитого в марте в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 5 апреля.

В тексте поручения, уточняет агентство, содержатся ссылки на материалы СМИ, где говорится о вероятном участии Вороненкова в мошеннических схемах. Депутаты от «Единой России» также запросили информацию о том, кто работал в руководстве прокуратуры Москвы в период с 2000 по 2003 год.

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Один из авторов обращения депутат Андрей Исаев указал на важность коррупционной повестки. «В этой ситуации мы не можем пройти мимо обвинений, прозвучавших в адрес депутата Госдумы, бывшего», — сказал он.

Депутат Госдумы шестого созыва Денис Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. В украинскую столицу он вместе с супругой — оперной певицей и бывшим парламентарием от «Единой России» Марией Максаковой — перебрался жить в конце 2016-го.

15 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что Следственный комитет России вынес постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого по делу об особо крупном мошенничестве. Его заподозрили в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре столицы стоимостью пять миллионов долларов.