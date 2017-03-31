Бывший депутат Пономарев пообещал дать показания по делу об убийстве Вороненкова

Бывший российский депутат Илья Пономарев заявил о готовности дать показания Следственному комитету России (СКР) по делу об убийстве в Киеве бывшего парламентария Дениса Вороненкова. Об этом Пономарев заявил РИА Новости, оговорившись, что встреча со следователями возможна только на территории Украины.

«Я готов (дать показания) — все, что может помочь установлению истины. Но официально мне никаких уведомлений приходить не может — я в международном розыске», — сказал он.

По его словам, допрос может быть проведен через запрос СКР в Генпрокуратуру Украины. «Тогда либо следователь из России приезжает сюда и проводит следственные действия, либо передают вопросы и их задают украинские следователи», — заявил Пономарев.

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29 марта источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости о возбуждении в России уголовного дела по факту убийства в Киеве Вороненкова. По его словам, дело находится у сотрудника СКР Дениса Жеренова, расследующего мошенничество, в причастности к которому обвиняется Вороненков.

Адвокат Андрей Гривцов сообщил, что его не уведомляли о возбуждении дела по факту убийства подзащитного. Официального подтверждения возбуждения уголовного дела от СКР в настоящее время также не поступало.

Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта. Киллер открыл стрельбу, когда бывший депутат вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель сумел ответным огнем ранить нападавшего. Впоследствии убийца скончался в больнице.