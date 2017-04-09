Милонов предложил проверять сексуальную вменяемость учителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать комиссию по проверке учителей на сексуальную вменяемость. Таким образом, по его мнению, можно будет отсеять извращенцев. Об этом сообщает kp.ru

«У нас 99 процентов учителей — нормальные и адекватные люди, ни в коем случае нельзя ущемлять их чувство собственного достоинства. Но мы видели немало примеров, когда в школах появляются педофильские гнезда. И затаившись, сидеть они могут больше 10 лет. Пока это не вырвется случайно наружу. Но ничего не мешает маньяку открыть свою гимназию для маленьких девочек или мальчиков. И будет тихий омут. Многие эти товарищи прекрасно понимают, что раскрывать себя нельзя (...) Ведут себя педофилы очень тонко», — объяснил парламентарий свою инициативу.

По его мнению, прежде чем работать с детьми, кандидату необходимо пройти тест у психолога, чтобы в образовательные учреждения «не пробрались педофилы и другие извращенцы».

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«Когда человек идет работать в пирожковую, у него просят санитарную книжку. Это не значит, что к нему относятся с недоверием. Нет. Тоже самое в работе с детьми. Давай пройдем проверку, что у тебя с мозгами все в порядке. Проверять должна специальная комиссия: профессиональные психологи, которые работают тонко. Результаты публиковать нельзя. Извращенцам молча давать отказ. Пока ни на одном этапе этой проверки нет», — убежден депутат.

16 февраля стало известно о задержании учителя истории из подмосковного Красногорска после заявления родителей о развращении их детей. Георгий Е. 1991 года рождения также занимал должность заместителя директора школы по воспитательной работе. Против него возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц»). В полицию обратились родители двух девятиклассников, которые рассказали, что учитель показывал детям в школе порнофильм. Кроме того, заявители сообщили, что с декабря 2016 года по январь 2017 года преподаватель совершал развратные действия в отношении их сыновей.