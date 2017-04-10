Посетителям выставки в Дубае расскажут о Дагестане, Иркутске и Карелии

Национальный туристический союз (НТС) впервые представит в Дубае возможности для отдыха в 14 регионах России. Об этом сообщается в пресс-релизе НТС, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 10 апреля.

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Представители союза примут участие в международной туристической выставке Arabian Travel Market, которая проводится ежегодно. Она пройдет 24-27 апреля.

Российская делегация привезет на мероприятие видео с презентациями туристических возможностей Дагестана, Карелии, Краснодарского края, Чечни, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Иркутска, Ямало-Ненецкого автономного округа и других направлений.

На Arabian Travel Market приедут министр туризма Дагестана Рабият Закавова, фотомодель София Никитчук (победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015», 1-я вице-мисс Мира 2015), а также скрипач Михаил Симонян.

Выставка Arabian Travel Market в текущем году пройдет уже в 24-й раз. На мероприятии представят порядка трех тысяч туристических направлений и продуктов от компаний со всего мира. Ожидается, что мероприятие примет примерно 39 тысяч посетителей.

