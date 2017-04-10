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В Калифорнии в результате стрельбы в школе погибли два человека

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В штате Калифорния в результате стрельбы в школе погибли два человека, еще двое учащихся получили ранения. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в понедельник, 10 апреля, в классе начальной школы North Park School в Сан-Бернардино. По данным правоохранительных органов, стрелок убил своего оппонента, после чего покончил с собой. О мотивах этого поступка не сообщается.

Все ученики эвакуированы с места происшествия, полиция приступила к расследованию.

Как отмечает агентство, Сан-Бернардино, город, находящийся в состоянии банкротства, отличается высоким уровнем насильственных преступлений. Также город известен тем, что в декабре 2015 года пара террористов Саид Ризван Фарук и Ташфин Малик атаковали конференц-зал, застрелили 14 человек и ранили 22. Супруги были в тот же день ликвидированы.

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