В результате стрельбы в американском ночном клубе погиб человек

В результате стрельбы в американском ночном клубе Cameo погиб один и ранены 14 человек. Инцидент произошел в городе Цинциннати штата Огайо, США. Об этом местная полиция сообщила телеканалу WLWT.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о стрельбе рано утром. Есть ли подозреваемые, пока не известно.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Лас-Вегасе (штат Невада) неизвестный мужчина устроил стрельбу в общественном транспорте. Два человека ранены, один из них скончался в больнице. Стрелок сдался полиции и взят под стражу.

Летом прошлого года во Флориде неизвестный открыл стрельбу на парковке ночного клуба в городе Форт-Майерс. Полиция сообщала о двух погибших и 13 раненых.

Несколькими месяцами ранее в Орландо был совершен массовый расстрел в гей-клубе. В результате погибли 50 человек, 53 получили ранения. Стрелком оказался афганец Омар Матин (Omar Mateen). Произошедшее получило широкую огласку.