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Джигурду собрались исключить из Союза кинематографистов Украины

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Никита Джигурда
Никита Джигурда

Секретариат Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ) постановил исключить из объединения российского актера Никиту Джигурду. Причиной стали «антигосударственные высказывания относительно Украины» и получение паспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает агентство УНН.

Отмечается, что представление секретариата союза будет рассмотрено на ближайшем пленуме правления НСКУ. Он, согласно уставу, уполномочен принимать соответствующие решения.

Джигурда получил гражданство ДНР 9 марта. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте республики. Позже, 14 марта, Джигурда объявил о намерении принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» и представлять на нем ДНР.

В тот же день глава республики Александр Захарченко назвал выдачу документов ошибкой и лишил шоумена гражданства. Джигурда объяснил произошедшее тем, что он настаивал на том, что ДНР — это часть Украины.

Никита Джигурда родился на Украине, в 80-х годах приехал в Москву. Известен рядом ролей в кино, а также эксцентричным поведением — в частности, он сообщал, что если Хиллари Клинтон выиграет президентские выборы в США, готов стать при ней Моникой Левински.

В январе 2017-го в сети появилась петиция с требованием к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой отправить Джигурду на принудительное лечение. В ответ он согласился пройти обследование у психиатра и доказать свою нормальность.

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