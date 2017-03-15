Джигурда раскрыл причину лишения гражданства ДНР

Российский шоумен Никита Джигурда рассказал Национальной службе новостей (НСН), почему его лишили гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики. По словам актера, он настаивал на том, что ДНР — это часть Украины.

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Джигурда также предложил внести соответствующие изменения в название непризнанного государства, переименовав его в Донецкую народную республику Украины. «Мне ответили на высочайшем уровне, что они не Украина, а часть Новороссии», — пояснил он.

Артист добавил, что гражданства ДНР его лишили после того, как он предложил провести референдум по поводу переименования республики.

Паспорт ДНР был выдан Джигурде из-за ошибки, заявлял глава республики Александр Захарченко, 14 марта лишивший шоумена гражданства. По факту произошедшего будет проведена проверка, пишет РЕН ТВ. Актер был гражданином ДНР всего пять дней.