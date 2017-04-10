Дизайнер из России создал лошадок для бренда Plust

Берлинский дизайнер российского происхождения Олег Пугачев разработал коллекцию детских лошадок-качалок Pony для бренда мебели Plust, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Презентация новинок прошла на миланском Salone del Mobile. Коллекция Pony входит в запущенную в 2008 году детскую линейку предметов интерьера из пластика Plust Junior, где также представлены работы Джорджио Бискаро, Маттео Раньи, Филиппо Протасони и других дизайнеров.

Олег Пугачев — промышленный дизайнер. Родился в России, в 2013 году закончил Weissensee School of Art в Берлине. Стажировался в компаниях Studio 7.5 и Sauerbruch Hutton. Лауреат премии Design Plus Award (2016) за концепт светильников Sem.