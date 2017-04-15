Марка Seletti изобрела светящиеся бананы

Итальянская марка Seletti представила на Salone del Mobile в Милане новую коллекцию светильников, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в субботу, 15 апреля.

В нее вошли линии Banana Lamp и Tiffany Lamp, созданные совместно со Studio Job, а также линии Elephant Lamp и Mouse Lamp, разработанные брендом Seletti совместно с компанией Marcantonio Raimondi Malerba.

Как рассказал «Ленте.ру» глава компании Стефано Селетти, создание ламп-бананов стало развитием сотрудничества с антверпенским бюро Studio Job: «Раньше эта компания создавала предметы интерьера только лимитированными сериями для художественных галерей, а наши золоченые бананы будут доступны широкой публике. Светильники мы сделали в трех формах — Huey, Dewey и Louie, их можно использовать по отдельности или составлять композиции, причем интенсивность освещения регулируется».

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Светильники Tiffany Lamp своей формой напоминают классические «лампы-зонтики» американской марки Tiffany & Co, однако выполнены в виде дерева из пластика. Опоры светильников Elephant Lamp и Mouse Lamp, как и предыдущей модели Monkey Lamp, выполнены в виде животных, изображенных довольно реалистично. Слоны и мыши, застывшие в разных позах, «держат» плафоны, причем в линии Mouse Lamp это просто электрическая лампочка, а у Elephant Lamp плафон выполнен в форме Луны.

Еще одна новинка бренда, лампа Street Life, выполнена в виде конуса для дорожной разметки. Конус сделан из фарфора с позолоченными полосами.