В США мужчина ограбил оружейный магазин и отправил Трампу угрожающее письмо

В американском штате Висконсин мужчина совершил ограбление магазина огнестрельного оружия и адресовал президенту США Дональду Трампу письмо с угрозами. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление полиции округа Рок.

По его данным, 32-летний Джозеф Якубовски украл много огнестрельного оружия, в том числе винтовок, поджег свой автомобиль и скрылся. Его личность удалось установить по записям с видеокамер наружного наблюдения. Там, где заметили подходящего по приметам человека, ведется усиленное полицейское патрулирование.

В Белый дом по почте поступило адресованное Трампу послание от Якубовски. Это программный меморандум на 161-й странице. Содержание документа власти держат в тайне, отмечается лишь, что в нем «выражаются недовольство правительством и личная тревога за всех и вся, кроме законов природы».

В розысках задействованы 150 сотрудников местных и федеральных органов правопорядка, в помощь местной полиции направлено подкрепление из Чикаго (штат Иллинойс), Миннеаполиса и Сент-Пола (штат Миннесота). ФБР объявило награду в 10 тысяч долларов за помощь в поимке мужчины.

