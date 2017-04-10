Продолжение «Твин Пикса» покажут в России через сутки после премьеры в США

Право на показ третьего сезона американского сериала «Твин Пикс» приобрел телеканал ТВ-3. В России релиз продолжения состоится через сутки после премьеры в США, сообщили ТАСС в пресс-службе канала в понедельник, 10 апреля.

Российская премьера намечена на 22 мая. Продолжение «Твин Пикса» выйдет в фирменной озвучке телеканала. Перед новым сезоном ТВ-3 покажет зрителям первые две части культового сериала.

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Отмечается, что в день премьеры на экраны выйдут два первых эпизода сезона. Продолжительность каждой серии составит час. Всего снято 18 новых эпизодов.

Первые сезоны «Твин Пикса» режиссера Дэвида Линча выходили в 1990-1991 годах. Действие сериала разворачивается вокруг убийства школьницы Лоры Палмер, которое расследует специальный агент ФБР Дейл Купер. В продолжении, помимо актеров оригинальных частей, сыграли Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид и Эшли Джадд.