В Кремле отметили прозрачность выборов в Южной Осетии

Президентские выборы в Южной Осетии соответствовали нормам избирательного права, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 10 апреля.

«Мы приветствуем проведение выборов президентских в Южной Осетии. Мы констатируем, что это был абсолютно политически конкурентный демократический избирательный процесс, достаточно прозрачные и действительно конкурентные выборы», — сказал Песков.

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Официальный представитель Кремля также выразил удовлетворение в связи с тем, что основная конкуренция на выборах велась между кандидатами, «которые являются убежденными сторонниками дальнейших тесных отношений Южной Осетии с Россией».

Ранее в понедельник стало известно, что спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов лидирует на президентских выборах в республике, за него проголосовали 54,18 процента пришедших на участки. Эти данные опубликовала на своей странице в Facebook сотрудница республиканского парламента Мадина Валиева. На втором месте действующий глава республики Леонид Тибилов — 31,33 процента голосов. Явка на выборах составила 85 процентов.

Выборы президента прошли в Южной Осетии 9 апреля. Для победы кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов.

Южная Осетия, провозгласившая свою независимость от Грузии в 1991 году, имеет статус частично признанной республики. Ее считают самостоятельным государством пять стран: Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.